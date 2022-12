OM - Mercato : rude concurrence sur le dossier Crespo (Fenerbahçe)

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Miguel Crespo a filtré à une époque où Pablo Longoria pensait que le transfert de Gerson au Flamengo n'était qu'une question d'heures. Sauf que le club brésilien n'a pas voulu payer les 20 M€ réclamés et qu'à la mi-décembre, on en est toujours au stade des négociations. Avant de penser au milieu de terrain de Fenerbahçe, il va d'abord falloir finaliser cet encombrant départ.

Pour résumer

Le milieu de terrain portugais Miguel Crespo (26 ans), qui évolue au Fenerbahçe et que Pablo Longoria avait ciblé en cas de départs de Gerson et Pape Gueye, intéresse plusieurs autres clubs. Et pas des moindres puisqu'il s'agit du FC Séville et du Borussia Dortmund.