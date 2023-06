OM - Mercato : le club va gagner de l'argent grâce à Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On le sait, Rudi Garcia et l'Olympique de Marseille ne se sont pas quittés en bons termes. L'entraîneur a pris la décision de partir après une épouvantable saison 2018-19 mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait certainement été poussé dehors. Les supporters comme ses propres joueurs n'en pouvaient plus de ses méthodes, de sa communication et de ses excuses après chaque contre-performance. En plus, il n'a rien trouvé de mieux que de rebondir à Lyon dans la foulée, ce qui lui a valu un retour au Vélodrome épique le 10 novembre 2019, avec masterclass de Dimitri Payet en conférence de presse la veille puis sur le terrain (doublé).