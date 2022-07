OM - Mercato : Saliba climatise Longoria et les supporters

La chute a été aussi vertigineuse que l'ascension hier en ce qui concerne le dossier William Saliba à Marseille. Dans la journée de vendredi, le média anglais The Independant assurait que le défenseur français demanderait à être prêté par Arsenal à la fin du marché des transferts si Mikel Arteta ne l'assurant pas d'une place de titulaire en 2022-23. L'OM serait alors sa destination privilégiée.

Seulement, dans la soirée, et ce n'est certainement pas un hasard, une interview de lui accordée aux médias officiels des Gunners le montre en train de déclarer qu'il veut faire son trou à Arsenal, y passer la saison, progresser, etc. Pas question, durant cet entretien, de poser des conditions à un maintien dans le groupe. Le natif de Bondy a l'air d'être convaincu de rester à Londres durant toute la saison. Evidemment, les interviews aux médias officiels des clubs sont toujours très influencées mais celle-ci a tout de même le don de climatiser tout Marseille concernant un éventuel retour de son meilleur défenseur la saison passée...

Saliba confirming his stay at Arsenal for this season #AFC pic.twitter.com/xpQWIXYguO