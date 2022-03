OM - Mercato : Saliba entretient le flou sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

William Saliba est un joueur très important dans l’équipe marseillaise cette saison. Le défenseur central français retrouve du temps de jeu qu’il n’avait pas à Arsenal. Cependant, son avenir n’est pas encore scellé.

Avant le match contre Bâle, il est revenu sur sa situation : « Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février. On va s'asseoir en fin de saison pour voir. On doit aller le plus loin possible en coupe et se qualifier pour la Ligue des champions avant. »

Positive attitude

Le défenseur est également revenu sur le moral des troupes de l’OM : « On a passé un mois de février dur et difficile. On a mal commencé en mars. Mais on va vite retrouver le goût de la victoire et le beau jeu du début de saison. Il ne faut pas se réveiller trop tard. Il faut rester positif pour se remettre vite à l'endroit. »