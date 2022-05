OM - Mercato : Saliba fait un nouveau point positif sur son avenir

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

L’OM jouera la prochaine Ligue des champions grâce à son éclatant succès devant le RC Strasbourg (4-0) et la combinaison positive des résultats de ses concurrents rennais et monégasques. Une vraie joie s’est emparée du stade Vélodrome au coup de sifflet final.

William Saliba, qui a encore tenu la baraque en défense centrale, a encore envoyé un signe fort pour rester à l’OM la saison prochaine. « Ah c'est sûr que... On verra bien ! Mais en tout cas, déjà, on va bien dormir, parce que c'était l'objectif premier de finir 2e et d'aller en Ligue des Champions. Après, on verra hein. On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens », a-t-il déclaré au micro du Phocéen.

Relancé sur son retour à Arsenal, où il en sait pas si Mikel Arteta compte sur lui, Saliba (21 ans) veut disputer la C1 à tout prix. « C’est sûr qu'en tant que footballeurs, on veut tous jouer la Ligue des Champions. Surtout moi qui ne l'ai pas jouée encore, a-t-il développé. Et surtout dans un stade comme ça, ça fait longtemps que Ligue des Champions n'était pas ici. On est très fiers et c'est sur que, avec grand plaisir, j'aimerais bien jouer les mardis et mercredis ici. »

