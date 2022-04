Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba (21 ans) n'a aucune garantie de rester à l'OM à l'issue de cette saison. Si Pablo Longoria a prévu de discuter pour conserver le défenseur formé à l'ASSE, rien n'indique que les Gunners accepteront un nouveau prêt.

Saliba pessimiste sur un nouveau prêt à l'OM ?

Dans l'émission « Le Vestiaire » qui sera diffusé lundi soir sur RMC Sport, Saliba s'est livré à une discussion à bâtons rompus avec Dimitri Payet, Amine Harit et Pape Gueye sur son avenir : « Je suis devenu un mec du « 13 » maintenant. La suite ? On verra... Il y aura des discussions en été. On verra, ça change beaucoup. On sait jamais. Déjà en deux mois, il faut que je prouve qu'on peut me garder car en deux mois, ça peut vite tourner au vinaigre », a-t-il souri.

Cependant, une autre de ses réflexions ne laisse transparaître qu'assez peu d'optimisme de rester à l'OM : « Marseille, c'est incroyable. J'essaie de profiter de chaque match à domicile comme si c'était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme ça ailleurs. Il faut profiter au cas où je ne revienne pas... »

?￰゚メᆲ "Je suis devenu un mec du 13 maintenant"



?￰゚ヌᄋ Prêté cette saison à l'OM, Saliba se sent comme un poisson dans l'eau à Marseille. Même s'il ne sait pas s'il restera l'année prochaine.



? #LeVestiaire à Marseille !

? Lundi à 21h sur RMC Sport 1 pic.twitter.com/4Lhx0Z2LdU — RMC Sport (@RMCsport) April 9, 2022

Saliba profite de l'instant présent William Saliba espère pouvoir rester à l'OM mais le défenseur de 21 ans ne se fait guère d'illusions. C'est en tout cas ce qui ressort de ses dernières déclarations sur son avenir dans l'émission "Le Vestiaire" sur RMC Sport.

Alexandre Corboz

Rédacteur