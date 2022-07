OM - Mercato : Saliba laisse une porte entrouverte pour l'OM

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les premiers discours de William Saliba à son retour à Arsenal avaient de quoi déprimer les supporters de l'OM. Ravi de remettre les pieds à Londres, l'ancien stéphanois ne boudait pas son plaisir de revenir à Londres et affichait sa détermination à s'imposer en Premier League

"Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la pré-saison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux" avait déclaré le défenseur sur le site web d'Arsenal.

Saliba, objectif Qatar

Pourtant, le quotidien britannique The Independant a fait fuiter un détail qui pourrait relancer les espoirs des Marseillais. Selon le média anglais, Saliba aurait eu une discussion avec Arteta et aurait imposé ses conditions. Si l'international français n'est pas titulaires chez les canonniers, il demandera au club de le laisser s'en aller. Saliba a écumé les prêts à l'OGC Nice et à l'OM où il s'est imposé comme l'un des meilleurs espoirs français à son poste et a même reçu le trophée du meilleur jeune de Ligue 1. Il estime maintenant devoir jouer pour continuer à progresser et doit se voir attribuer un temps de jeu considérable pour espérer rejoindre le Qatar cet hiver avec Didier Deschamps.

Pour l'OM qui fait face à des difficultés économiques, cela fait beaucoup de conditions à remplir pour espérer voir Saliba revenir, en tout cas cette condition peut les faire espérer à nouveau.