OM - Mercato : Sampaoli a ferré une star mondiale pour 2022

L'édition chilienne du quotidien sportif espagnol AS a sorti une petite bombe hier jeudi : Jorge Sampaoli n'aurait pas abandonné l'idée d'attirer Artur Vidal à l'OM. Le milieu offensif de 34 ans figurait sur les tablettes phocéennes cet été mais son arrivée n'avait pas pu se finaliser en raison des difficultés financières du club. Vidal, qui souhaitait quitter l'Inter Milan, est finalement resté chez les Nerazzurri.

Mais AS l'assure, Sampaoli reviendra à la charge l'été prochain. Il espère qu'une chose aura changé d'ici là : l'état des caisses de l'OM. En cas de participation à la prochaine Champions League, les finances marseillaises pourraient permettre d'investir sur le marché des transferts, en plus de lever toutes les options d'achat des prêts obtenus cet été (Guendouzi, Lopes, etc). Sampaoli est persuadé que l'OM et Vidal peuvent matcher. Même à 6 M€ de salaire annuel.

OM: Jorge Sampaoli does not let go of Arturo Vidal...https://t.co/xVtsxLo2d5 — Kenyannews.co.ke (@kenyannews_) October 28, 2021