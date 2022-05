OM - Mercato : Sampaoli a validé l’arrivée de ce crack qui dynamite la Ligue 1

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

C’est un des feuilletons qui va animer le mercato estival : Mohamed-Ali Cho. À seulement 18 ans, le milieu offensif (30 matches, 4 buts, 1 passe décisive) ne laisse pas insensibles les observateurs du Vieux Continent. Selon L’Équipe, l’OM est bien intéressé par l’Angevin, qui correspond à la politique de transferts que souhaite insuffler le président olympien Pablo Longoria. Celle-ci consiste, entre autres, à miser sur des joueurs en post-formation, à même d’amener une plus-value à la revente. Quant au profil technique du joueur, capable aussi d’évoluer sur un côté et intéressant dans son utilisation de la profondeur.

Cerise sur le gâteau, le profil de Cho a même été validé par Jorge Sampaoli, qui ne regarde pourtant pas beaucoup en Ligue 1. À Angers, on ne retiendrait pas le joueur en cas d’offre intéressante. À cet effet, plusieurs contacts ont été noués, notamment avec un club espagnol (une entrevue est censée avoir lieu dans les prochains jours) et aussi avec l’OM. Les dirigeants des deux clubs français se sont déjà rencontrés et ont discuté de cette situation avant leur affrontement en Ligue 1 (5-2, le 4 février), mais il n’y a pour l’instant aucun accord définitif.

Après avoir rêvé de 40 millions d’euros à l’été dernier, le club angevin est revenu les pieds sur terre et viserait désormais une somme comprise entre 12 et 15 millions d’euros, en insistant sur le pourcentage de la prochaine vente. L’opération est envisageable mais elle pourrait se heurter à la situation financière exsangue de l’OM même en cas de qualification en Ligue des champions. Dans le clan de Cho, on observe la situation avec attention sans se précipiter. Comme beaucoup de jeunes adultes de son âge, il est en train de passer des examens dans le but de décrocher ses « A-levels », l’équivalent anglais du bac (il était au lycée en Angleterre).

