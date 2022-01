OM - Mercato : Sampaoli cible un héros qui ferait fuir la Terre entière

Zapping But! Football Club

L’OM ne pourra faire de folie au mercato hivernal. Pablo Longoria le sait et a déjà transmis sa feuille de route pour janvier. Résultat, le technicien chilien doit adapter ses requêtes et tourner autour de joueurs libres ou des prêts. Le Daily Mail vient d’ailleurs de confirmer cette tendance et affirme que le club olympien serait très intéressé par le profil de Sead Kolasinac.

Âgé de 28 ans, l’international bosnien sera libre de tout contrat en juin et ne sera pas prolongé par Arsenal. Renvoyé à Schalke 04 la saison dernière, le défenseur polyvalent (capable d’évoluer dans l’axe ou au poste de latéral gauche) ne fait pas partie des plans de Mikel Arteta qui ne l’a utilisé qu’à deux reprises, avant sa grosse blessure en novembre dernier face à la Finlande.

Une aubaine pour l'OM qui pourrait utiliser le Bosnien en remplacement de Jordan Amavi ou d'un axial... ou pourquoi pas le recycler au service sécurité. Le 6 novembre 2019, ce même Kolasinac avait en effet été le héros de Mesut Özil et de toute l’Angleterre pour avoir défié sans broncher deux malfrats lors d’un car-jacking mémorable dans les rues de Londres. À l’époque, la séquence était devenue virale devant le sang-froid déployé par le défenseur d’Arsenal. Respect.

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.



CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off 👉 https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA