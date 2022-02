OM - Mercato : Sampaoli est en train de faire exploser une recrue estivale

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Un peu moins de six mois après les incidents, le retour de l’OM à l’Allianz Riviera peut difficilement être un non-événement (21h15). Il le sera d’autant moins qu’une place en demi-finales de la Coupe de France sera en jeu et que le stade sera logiquement à guichets fermés, avec plus de 33 000 spectateurs. Sauf surprise, Jorge Sampaoli devrait titulariser Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu afin de donner plus de poids à son domaine offensif. Et pour cause : le joueur de 22 ans est impliqué dans 8 buts cette saison (3 buts, 5 passes décisives). Selon Opta, aucun milieu n’a fait mieux lors de sa première saison dans l’élite avec l'OM depuis Maxime Lopez en 2016-2017 (10) !

Guendouzi doit cette toute nouvelle qualité au travail effectué avec Sampaoli, qui a très vite décelé chez lui une propension à se montrer offensif. « Sampaoli insiste sur ce qu’on appelle les gains marginaux, explique son coach personnel Serge Costa dans L’Équipe. Personne n’avait eu l’idée jusqu’à maintenant de le mettre au premier poteau sur les corners. Le staff a identifié ça et c’est aussi leur réussite... Dans le dernier tiers du terrain, Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent. Ça a fait un bien fou à Mattéo car il a été un peu bridé dans le passé à ce niveau-là. Il a des grands principes, défensifs surtout d’ailleurs. Mais, offensivement, ce n’est pas que de la tactique, il y a un côté énergique, émotionnel, qui poussent les joueurs à tenter. »

L’autre bonne nouvelle pour le coach de l’OM, c’est que Guendouzi a encore une belle marge de progression dans la conclusion des actions... un peu comme Marco Verratti au PSG, dans un tout autre style. « Il a un axe de progression dans le dernier geste, poursuit Costa. Il pourrait avoir deux ou trois buts en plus. Il faut qu’il arrive encore à se relâcher dans le dernier geste. »

Guendouzi après le deuxième but de Milik :« Je vous jure y’a pas hors-jeu »

un crack 🤣 pic.twitter.com/GsfaDnGpgo — JULIEN⚪️Ⓜ️ (@Julien_OM1899) February 8, 2022