OM - Mercato : Sampaoli est ravi, Longoria a une ouverture avec un crack sur le retour !

Jorge Sampaoli l’a déjà répété à plusieurs reprises : il veut des recrues d’expérience pour renforcer l’effectif de l’OM. Après avoir misé sur des prospects ces derniers mois, en plus d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a donc sa feuille de route déjà tracée pour le mercato hivernal.

La bonne nouvelle, c’est que Sampaoli pourrait être comblé par une arrivée nommée Alexis Sanchez (32 ans). Nous en sommes encore très loin mais le Corriere della Sera assure que l’attaquant chilien est poussé vers la sortie par l’Inter Milan et pourrait faire les frais du recrutement nerazzurro en janvier. Simone Inzaghi aimerait en effet s'attacher les services de Giacomo Raspadori (Sassuolo, 21 ans) et miserait sur un départ de Sanchez pour alléger sa masse salariale et pourquoi pas récupérer un peu d'argent frais (cote de 5 M€ sur Transfermarkt).

« Intéressé cet été, l'OM pourrait profiter de l'opportunité dans un mois même si le FC Barcelone de Xavi serait également à l'affût », fait observer le site Foot Marseille, qui suit l’actualité de l’OM au plus près. Cette saison, Sanchez compte 4 matches de Serie A pour un but, inscrit dimanche face à Cagliari (4-0). Preuve qu’il en a encore sous la semelle.