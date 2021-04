OM – Mercato : Sampaoli et Longoria ont déjà entériné 11 départs mais espèrent 4 surprises !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Avec onze joueurs en fin de contrat ou en fin de prêt, l'OM va vivre un été 2021 avec quelques remous. Dans son édition du jour, L'Equipe a fait le point sur chaque dossier, évoquant aussi le départ quasiment acté d'Arkadiusz Milik, prêté pour 18 mois par le Napoli mais que le quotidien voit quitter l'OM pour la Juventus conformément à un deal déjà prévu en amont.

Concernant le véritable coup de balai, il devrait concerner Valère Germain, Yohan Pelé, Yuto Nagatomo, Saïf-Eddine Khaoui, Christopher Rocchia, les prêtés Olivier Ntcham (Celtic Glasgow) et Michaël Cuisance (Bayern Munich, dont l'option est trop élevée pour être renégocier). L'OM cherchera aussi à se séparer de deux joueurs promis à un retour sur la Canebière : Kevin Strootman (prêté au Genoa) et Nemanja Radonjic (prêté au Hertha Berlin), dont les chances de rester dans leurs clubs respectifs sont minces.

Thauvin, Amavi, Balerdi et Lirola toujours dans le projet ?

En revanche, on pourrait assister à quatre surprises. Florian Thauvin plait à Jorge Sampaoli et une prolongation du Champion du Monde ne serait plus si improbable depuis que Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria. Y compris à un tarif inférieur à celui réclamé par Thauvin à ses courtisans aujourd'hui (4 à 4,5 M€ net par saison). Même si son coach n'a pas eu le temps de l'analyser du fait des blessures, Jordan Amavi (27 ans) est dans une situation assez similaire. Des discussions existent.

L'OM souhaiterait aussi conserver deux éléments actuellement prêtés. Il s'agit de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, 22 ans) et Pol Lirola (Fiorentina, 23 ans). Pablo Longoria espère pouvoir rogner sur les options d'achat fixées respectivement à 15 et 12 M€ pour rendre ces deals possibles.