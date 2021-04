OM – Mercato : Sampaoli fixe une priorité estivale dans les buts … mais veut garder Mandanda

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué l'avenir à l'OM de Steve Mandanda (36 ans). L'Argentin n'a pas caché être en recherche d'un autre type de gardien de but … Tout en déclarant vouloir conserver le « Fenomeno » marseillais, sous contrat jusqu'en juin 2024.

« Dans le système qu'on veut mettre en place, il faut que le gardien soit capable d'avoir un rôle supplémentaire, presque comme un joueur de champ. Mais le plus important est qu'il sache intervenir en tant que gardien. Concernant Steve, au vu de son parcours et sa personnalité, on aimerait qu'il reste au club. Si on pouvait l'inclure au projet, ça serait super », a glissé le coach olympien.

L'OM est en quête active d'un gardien

RMC Sport a apporté quelques précisions sur le futur gardien de l'OM. Yohann Pelé en fin de contrat, Marseille cherche un numéro 1 bis. Une concurrence sérieuse que le capitaine marseillais accepte totalement même si cela peut lui coûter sa place. Très attaché au projet club mené à Marseille, Pablo Longoria souhaite conserver Steve Mandanda avec la perspective d'une reconversion au sein du club telle que mentionnée dans son contrat.