OM – Mercato : Sampaoli freine un départ acté, Longoria cherche une solution

Si l'arrivée de Dario Benedetto au Bétis Séville (D1 espagnol) est en bonne voie, le prêt de « Pipa » n'est pas encore totalement acté. La raison ? Avec l'absence d'Arkadiusz Milik, blessé jusqu'en septembre, l'OM n'a pas beaucoup de solutions derrière Dimitri Payet (utilisé en faux n°9) et Jorge Sampaoli ne souhaite pas se déplumer d'un joueur d'axe dans l'immédiat.

D'après Mercato Rudy Galetti, l'OM a demandé du temps au club andalou avant de répondre favorablement pour Dario Benedetto. En parallèle, et alors qu'il cherche à conclure l'arrivée définitive de Pol Lirola (Fiorentina), Pablo Longoria travaille à la venue d'un buteur en prêt.

« Une fois que l'OM aura trouvé son remplaçant, l'attaquant (Benedetto) pourra partir », avance le journaliste Mercato italien. Ces derniers jours, le club phocéen discutait avec le RB Leipzig du prêt du buteur norvégien Alexander Sorloth (25 ans), un joueur anciennement pisté par l'OL.

Dario #Benedetto-#RealBetis is just a matter of time. #OM is looking for the replacement: once found it, striker can be transferred. #Calciomercato #Transfers #Ligue1 #Liga