OM - Mercato : Sampaoli impose un nouvel effort à Longoria

Début septembre, après la clôture du mercato, Jorge Sampaoli avait expliqué en conférence de presse qu'il lui manquait une doublure à Arkadiusz Milik pour être totalement satisfait. Mais depuis Bamba Dieng a marqué trois buts en trois matches et le poste d'attaquant n'est plus une priorité pour l'entraîneur de l'OM. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des exigences.

L'Equipe révèle ainsi qu'il souhaiterait désormais qu'un effort soit réalisé lors de fenêtre de transfert de janvier pour le poste de défenseur central. Le match à Angers a confirmé à Sampaoli que Jordan Amavi ne faisait pas l'affaire dans son système et l'Argentin voit Boubacar Kamara comme un milieu. Il a donc cinq joueurs (Saliba, Balerdi, Gonzalez, Peres, Caleta-Car) pour trois places mais ça ne suffirait pas. Il en voudrait six, estimant que ce secteur est fondamental pour sa tactique. L'idée serait de vendre le Croate et de réveiller l'une des pistes estivales.

Jorge Sampaoli : « Suivre une idée plutôt que des individualités »



Deux jours après le déplacement à Angers (0-0), l'entraîneur argentin est revenu sur l'actualité de son club, sereine sur le terrain, plus troublée en dehors https://t.co/61NBQrLs1g pic.twitter.com/Di7jkoRQ9d — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2021