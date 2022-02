OM - Mercato : Sampaoli joue avec les nerfs de Longoria et McCourt

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

La prise de bec à distance entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik ne va guère faire vaciller l’entraîneur de l’OM. Depuis son arrivée il y a bientôt un an sur le banc marseillais, le technicien argentin a pris l’habitude d’y faire respecter sa loi. Au même titre qu’auprès de ses dirigeants, quitte à les mettre dans le rouge sur le plan financier.

Le dernier épisode en date – le mini-psychodrame avec Alvaro Gonzalez – confirme ce que Sampaoli a déjà montré dans un passé récent avec d’autres joueurs en froid avec leur direction : lui seul reste décisionnaire des choix sportifs. Alors que Pablo Longoria avait rencontré samedi le défenseur espagnol à la suite de son interview au vitriol, les dirigeants olympiens avaient laissé filtrer une probable mise à l’écart du groupe à Metz mais Alvaro était bien présent. Les deux hommes ne sont pourtant pas les meilleurs amis du monde mais si l’entraîneur marseillais estime qu’il en a besoin dans les semaines à venir, il ne se posera pas de questions.

Sampaoli fait fi des considérations financières

À la fin du mercato estival, déjà, L’Équipe rappelle que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara avaient crispé en interne en refusant de partir. Les deux joueurs n’ont jamais été sanctionnés sportivement, Kamara héritant même du brassard de capitaine à plusieurs reprises. Les cas Jordan Amavi et Pol Lirola accréditent également la thèse que Sampaoli ne se souci guère des comptes de Frank McCourt et des requêtes de Pablo Longoria.

« Capable d’imposer certaines de ses pistes à Longoria sur le mercato (Gerson, Luan Peres), Sampaoli peut aussi soudainement changer d’avis sur le profil d’un joueur, sans se soucier des considérations financières, analyse le quotidien sportif. Longoria, qui a des moyens limités, en est réduit à jongler avec les contraintes de la DNCG, celles du propriétaire Frank McCourt et les choix parfois surprenants de son entraîneur, sur lesquels il n’a aucune prise. Pour l’instant, l’attelage tient. »

La une du journal L'Équipe du mardi 15 février.



Lire l'édition > https://t.co/3PMtuhOOcW pic.twitter.com/bL0enC0iYy — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2022