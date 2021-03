OM - Mercato : Sampaoli porte un premier coup à Mandanda... et à l’OL !

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

L’événement risque de valoir le détour. À 15h, Jorge Sampaoli sera présenté à l’OM en compagnie de Pablo Longoria et devrait donner plus d’indications sur ses attentes et notamment le match de demain contre le Stade Rennais (19h).

En attendant sa prise de parole publique, le technicien argentin a dirigé son premier entraînement hier à la Commanderie et aurait été atterré par ce qu’il avait vu la veille avec l’élimination en Coupe de France. Pas vraiment rassuré par le niveau actuel des joueurs composant l’effectif de l’OM, Sampaoli pourrait déjà s’être mis en quête de nouveaux renforts au mercato estival.

Destanoglu pisté par l'OM et l'OL

Selon Fanatik, Ersin Destanoglu intéresserait l’OM en vue de cet été et le possible départ de Steve Mandanda après l’Euro avec les Bleus. Besiktas demanderait 10 M€ pour libérer un gardien qui serait également suivi par l’OL, où il faudra aussi tôt ou tard préparer la succession d’Anthony Lopes puisque Julian Pollersbeck convainc moyennement...