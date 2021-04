OM – Mercato : Sampaoli prêt à tendre la main à deux bannis de Villas-Boas ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jorge Sampaoli a déjà entamé son chantier estival à l'OM. Comme révélé par La Provence, l'Argentin a déjà fixé l'identité des quatre éléments qu'il souhaite conserver en priorité : il s'agit de Florian Thauvin, Leonardo Balerdi, Arkadiusz Milik et Pol Lirola. Le nouveau coach phocéen ne s'interdit pas non plus de relancer certains éléments.

La porte ouverte à Strootman et Radonjic

«Oui, on analyse tous les joueurs du club, ceux qui sont ici et les prêtés. On analyse tout pour voir de quoi on a besoin pour l’effectif la saison prochaine en fonction de ma manière d’entraîner une équipe de football. Certains joueurs peuvent y répondre, d’autres non. On les suit pour voir s’il y a la capacité de les analyser à distance», a glissé le technicien ce jeudi en conférence de presse.

Des propos qui laissent à penser que Sampaoli n'a pas encore condamné les deux joueurs partis cet été : Kevin Strootman (Genoa) et Nemanja Radonjic (Hertha). Reste à savoir si le Néerlandais, traité comme un malpropre jusqu'à son départ l'hiver dernier et qui se relance en Série A, sera lui-même prêt à revenir à Marseille. Quant au jeune Serbe, souvent très performant avec sa sélection, il l'a été beaucoup moins lors de ses rares apparitions en Bundesliga.