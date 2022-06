OM - Mercato : Sampaoli, un nouveau pas vers un départ ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Sous contrat pour encore un an avec l'OM, Jorge Sampaoli serait prêt à faire une Marcelo Bielsa. C'est-à-dire qu'à l'image de son mentor, l'entraîneur argentin pourrait quitter le club phocéen un an seulement après son arrivée, en raison d'une divergence de vues avec sa direction. El Loco avait conduit la préparation et démissionné au soir d'une première défaite à domicile contre Caen (0-1). Sampaoli pourrait partir avant...

Des médias espagnols ont annoncé qu'il serait irrité par le manque d'investissement de Frank McCourt. Et que les menaces de la DNCG suivies d'un recrutement tournant forcément au ralenti lors de ces premières semaines de mercato l'ont encore plus refroidi. Et ce n'est pas le premier entraînement de la saison, qui s'est déroulé hier à la Commanderie, qui va changer cette impression négative. D'après le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, Jorge Sampaoli a été le premier à quitter le centre Robert Louis-Dreyfus, et "en trombe". L'an dernier, il était le premier arrivé, dernier parti. Ça sent mauvais...

Jorge Sampaoli premier à quitter La Commanderie. En trombe. #OM #RepriseOM — Fabrice Lamperti (@gouffa83) June 29, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, ne serait pas satisfait de la tournure du recrutement en cette intersaison. Il aurait même mis son avenir dans la balance. Et hier, pour la reprise de l'entraînement, il a été le premier à quitter le centre Robert Louis-Dreyfus.

Raphaël Nouet

Rédacteur

