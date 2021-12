OM - Mercato : Sampaoli vend la mèche pour l'avenir de Kamara

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de la réception du Stade de Reims, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a laissé entendre que Boubacar Kamara, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, devrait quitter le club phocéen, révélant que ses dirigeants commençaient déjà à lui trouver un remplaçant.

"Kamara est un joueur qui comprend très bien cette fonction de milieu défensif. On connaît sa situation, donc on cherche une alternative en cas de départ. Ce qui serait très difficile pour nous parce que c'est un joueur qu'on connaît bien. Quand il est en forme, il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe. S'il part, nous espérons parvenir à la meilleure décision pour lui et le club. Et s'il devait partir, nous espérons trouver un remplaçant."

🎙 Suivez la conférence de presse de @MatteoGuendouzi et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant le match #OMSDR en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 21, 2021