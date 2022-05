OM - Mercato : Sampaoli vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli à l’OM, c’est une histoire qui roule. Arrivé sur la pointe des pieds la saison dernière, le techncien argentin a rapidement pris ses marques sur la canebière pour y faire presque l’unanimité. La preuve, Pablo Longoria a convaincu Frank McCourt qu’il fallait prolonger son contrat qui arrive à terme en juin 2023. S’il n’a pas évoqué celle-ci, l’intéressé a confirmé qu’il resterait en poste la saison prochaine.

Sampaoli va rester à l'OM

« Beaucoup d’émotions ! Je suis très content pour les joueurs qui ont fait une très grande année pour moi ! Je les remercie. Je les ai simplement remercié après le match pour l’année. Et comment ils ont obtenu la qualification directe pour une équipe jeune. Ces joueurs ont supporté une saison très longue. Mon objectif étaient d’égaler mes saisons précédentes avec Séville, Santos. C’est une satisfaction personnelle. Et rendre tant de personnes heureuses ! Ce sont des émotions très belles, a-t-il affirmé en conférence de presse. Une émotion terrible parce que mes deux enfants étaient dans le stade… En réalité depuis que je suis là, on essaye de rendre au club son identité. Et terminer comme ça, chercher à marquer le 5ème. Lirola aurait pu. Je me rends compte qu’il y a but de Lens quand le stade rugit ! Puis je vois Kamara fêter ce moment… Beaucoup de joie ! A l’année prochaine? Oui ! »

Pour résumer En discussions avancées avec Pablo Longoria pour une prolongation de contrat, qui arrive à échéance en juin 2023, Jorge Sampaoli a fait savoir qu’il se sentait très bien à l’Olympique de Marseille. L'avenir lui appartient !

