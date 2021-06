OM - Mercato : Sampaoli veut mettre à Payet un vieux rival dans ses pattes

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM ne s’arrête plus. Depuis la fin de la saison, on ne compte plus le nombre de pistes lancées par Pablo Longoria en vue du mercato estival. La dernière en date se nomme Manuel Lanzini. Selon Foot Mercato, Jorge Sampaoli a craqué sur le milieu offensif de West Ham. L’intéressé peut évoluer comme meneur de jeu ou ailier gauche, ce qui n’est pas une excellente nouvelle pour Dimitri Payet.

L’ancien capitaine de l’OM connaît d’ailleurs Lanzini puisque les deux joueurs ont évolué ensemble du côté des Hammers. Loin d'être un premier choix aux yeux de David Moyes, l’Argentin de 28 ans a d’ailleurs déjà pris quelques renseignements sur l’OM auprès des joueurs francophones de son équipe.

West Ham est ouvert à un départ de Lanzini

Selon FM, un départ est plus que souhaité au mercato alors que le club londonien est aussi plus qu'ouvert à laisser partir un joueur pourtant sous contrat jusqu'en juin 2023. Lanzini est estimé à 10 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.