OM - Mercato : Sanchez dans le flou, Longoria prêt à relancer un indésirable de l’OL ?

La rumeur a fait trembler le peuple marseillais hier. Dans l’émission Todo Es Cancha, Jose Tomas Fernandez Pumarino, journaliste chilien qui travaille pour AS, a fait une étonnante révélation au sujet d’Alexis Sanchez. « L’Olympique de Marseille a parfaitement défini l’offre de prolongation d’Alexis Sánchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir. » Si l'information peut paraître très surprenante, Pablo Longoria a déjà commencé à analyser le marché des attaquants en cas de départ de son protégé.