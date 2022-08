OM - Mercato : Alexis Sanchez pousse pour son transfert à Marseille

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille s'est lancé à l'assaut d'Alexis Sanchez. Mais pour que l'attaquant chilien débarque sur les bords de la Canebière cet été, il doit impérativement résilier son contrat avec l'Inter Milan.

Podcast Men's Up Life

Sanchez fait tout pour quitter l'Inter Milan

Selon les informations d'Al Aire Libre, Alexis Sanchez voudrait rapidement trouver un accord avec le club nerazzurro et ensuite conclure son transfert à l'OM. Le média chilien nous apprend également que les discussions se seraient intensifiés entre l'ancien joueur du FC Barcelone et l'entraîneur phocéen, Igor Tudor. De son côté, le président de l'OM, Pablo Longoria, doit trouver un montage financier pour le salaire de 7 millions d'euros annuel d'Alexis Sanchez et enfin, vendre un attaquant.

🔴 Alexis Sanchez 🇨🇱 veut rapidement trouver un accord avec l'Inter Milan 🇮🇹 et ensuite conclure son transfert à l'OM.



Ces derniers jours, les discussions se sont intensifié entre Tudor et le chilien. #TeamOM | #MercatOM



🗞 Al Aire Libre pic.twitter.com/b90n4sSFey — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 31, 2022

Pour résumer Alexis Sanchez voudrait rapidement trouver un accord avec l'Inter Milan pour la résiliation de son contrat et ensuite conclure son transfert à l'Olympique de Marseille.

Fabien Chorlet

Rédacteur