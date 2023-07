OM - Mercato : Sarr en visite médicale, une autre recrue de taille a donné son accord !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM est en train de dynamiter le mercato estival. Après avoir officiellement annoncé la signature de Pierre- Emerick Aubameyang vendredi, Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont mis d’accord avec Ismaïla Sarr sur la base d’un contrat de cinq saisons. Ils finalisaient encore, hier soir, les derniers détails du transfert avec Watford. Dans l’opération, l’OM devrait débourser environ 13 M€ pour un joueur qui avait été recruté par les Hornets à Rennes, il y a quatre ans, pour plus du double (30 M€). Selon Fabrizio Romano, l’international sénégalais (25 ans) devrait débarquer aujourd’hui à Marienfeld, lieu du stage de l’OM, afin de satisfaire sa visite médicale avant de découvrir ses nouveaux coéquipiers et son nouveau coach. Marcelino, justement, avait demandé à ses dirigeants des renforts offensifs capables de prendre la profondeur.

Ndiaye est déjà d'accord avec l'OM

Les dirigeants de l’OM espèrent toujours aboutir à une issue favorable dans un autre dossier, plus ancien et plus complexe aussi, celui d’Iliman Ndiaye. Après des hésitations nées dans son entourage, L’Équipe explique que l’attaquant de 23 ans a rétabli le contact avec la direction de l’OM et a de nouveau donné son accord total pour un contrat de cinq ans. Le club phocéen doit maintenant trouver un terrain d’entente avec Sheffield United, où Ndiaye est encore sous contrat jusqu’en 2024, ce qui ne sera pas simple, même si des négociations ont été entamées. Promu en Premier League, le club anglais compte sur l’international sénégalais cette saison et il ne le laissera pas partir à n’importe quel prix. Il attend une indemnité conséquente, entre 15 et 20 M€, pour libérer son joueur.

