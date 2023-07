OM - Mercato : six autres recrues arrivent !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Alors que l'Olympique de Marseille a déjà enregistré les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, au moins six autres recrues devraient débarquer dans la cité phocéenne cet été. En effet, selon les informations de Foot Mercato, un gardien, un latéral droit, un latéral gauche, deux ailiers et un attaquant seraient encore attendues à l'OM lors de ce mercato estival.

Quelles sont les pistes ?

Pour le portier, c'est Ruben Blanco (Celta Vigo) qui devrait revenir, un accord étant imminent entre le club phocéen et le club espagnol. Pour le latéral droit, Joakim Mæhle (Atalanta Bergame) et Rick Karsdorp (AS Roma) seraient ciblés tandis qu'au poste de latéral gauche, plusieurs noms sont sortis mais aucun de concret pour le moment. Concernant le poste d'ailier gauche, le nom de Thomas Lemar (Atlético Madrid) a été évoqué. Enfin, en attaque, Alexis Sanchez (Libre) et Iliman Ndiaye (Sheffield United) resteraient des options.

