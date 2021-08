OM - Mercato : son adaptation, le Vélodrome, ses objectifs... les premiers mots de Saliba

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, William Saliba, qui est prêté jusqu'à la fin de la saison par Arsenal, a été présenté ce jeudi à l'Orange Vélodrome. Le défenseur central français a répondu aux questions de la presse en compagnie du président phocéen, Pablo Longoria.

Son adaptation

"Je suis arrivé en cours de préparation. Le coach et le staff m'ont très bien accueilli."

Sur l'OM

"L'OM est l'un des meilleurs clubs français. Quand on porte ce maillot, on doit le mouiller."

Son arrivée

"J'ai juste parlé avec Pablo Longoria et le coach et j'ai été convaincu de venir ici, avec un stade en feu."

Le match contre l'OGC Nice

"Cela va faire bizarre. J'ai le maillot de Marseille. On va tout faire pour gagner là-bas."

Sur Sampaoli et son staff

"J'ai 20 ans, je n'ai rien prouvé, j'ai beaucoup de choses à corriger. On sent que les entraînements sont intensifs."

L'ambiance dans le groupe

"Ça prend petit à petit. Plus les matchs passent et mieux on se connait."

Ses objectifs

"Il y a une bonne équipe mais l'important est de gagner. On veut jouer le haut de tableau."

Suivez en direct la présentation de 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 🇫🇷 avec le président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2021