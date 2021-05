OM - Mercato : son avenir, son successeur, sa reconversion… les annonces fortes de Mandanda

Très directs l'un comme l'autre, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont annoncé leur intention de recruter un gardien pour la saison prochaine. Pas pour mettre Steve Mandanda à la porte mais pour préparer sa succession (il a 36 ans) tout en le mettant sous pression chaque jour à l'entraînement. Cette volonté de se renforcer à son poste n'a pas heurté le Fenomeno, bien au contraire.

"Je devrais terminer ma carrière à l'OM"

Interrogé ce dimanche l'émission de TF1 Téléfoot, le champion du monde en titre a prévenu Longoria et Sampaoli : OK pour la concurrence mais il ne laissera pas sa place sans se battre. "Si un gardien devait arriver, il n’y a pas de souci, on en parle librement avec Pablo Longoria. On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois : je serai là. Donc il faudra qu’il soit bon (sourire)."

Plus important encore : sous contrat jusqu'en 2024, Steve Mandanda n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs ! Il compte raccrocher les gants à Marseille et y faire sa reconversion. "Je devrais terminer ma carrière de footballeur à l'OM. Et j’espère pouvoir en démarrer une autre derrière dans ce club". Une bonne nouvelle !