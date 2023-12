OM – Mercato : après Payet, Thauvin vide son sac sur son départ

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Sur Canal+, Florian Thauvin s’est justifié sur sa décision de quitter Marseille libre à l’époque : « J’étais très bien à ce moment-là mais j’avoue que mentalement, je n’étais pas très bien. C’est difficile et on ressort un peu lessivé. Et c’est vrai que quand je fais le choix de partir au Mexique, je voulais aussi retrouver un peu plus de tranquillité, un peu moins de pression de la part des supporters et des médias ».

« L’OM ? Oui, ça me manque »

A cette période, le Champion du Monde 2018 a d’ailleurs fait une dépression qu’il raconte face à la caméra (vidéo ci-dessous) : « J’ai été choqué mais je me suis dit qu’à un moment donné, il fallait peut-être prendre un petit peu de recul pour mieux revenir », a notamment glissé l’intéressé, qui reconnait un manque de l’OM : « Avec tous les clubs que j’ai fait, peut-être que l’OM était le club parfait pour moi. Oui, ça me manque. »

"On m'a dit : Vous êtes déjà à un stade de la dépression" 💬



Florian Thauvin revient sur son départ de l'Olympique de Marseille en 2021 ⚪️🔵#CFC pic.twitter.com/qi5WVTos4S — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

