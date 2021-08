OM - Mercato : Sortloth, Simeone, Delort... un nouveau buteur tout proche de Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La dernière ligne droite du mercato estival a démarré et l’OM n’a pas envie de rater l'ultime wagon. Pour preuve, le départ de Dario Benedetto vers Elche s’est accéléré hier soir puisque l’attaquant argentin a pris un avion en direction de l’Espagne pour finaliser l’opération. Pablo Longoria travaille à l’arrivée de son successeur.

À l’instant T, il s’agirait d’Alexander Sorloth (25 ans). D’après le journal turc Sabah, l’attaquant norvégien devrait arriver à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire sans que le montant n’ait été dévoilé. Fenerbahçe, intéressé par le compatriote d’Erling Haaland, resterait donc le bec dans l’eau.

En parallèle, L’Équipe confirme l’intérêt grandissant de l’OM pour le buteur du RB Leipzig et ajoute qu’Andy Delort a pensé au club phocéen « mais il n’y a pas de négociations entamées avec l’OM. Il s’agit plutôt, à ce stade, d’une aspiration du joueur et de son entourage. » Enfin, la piste Giovanni Simeone s’est compliquée puisque l’Udinese s’est également positionné sur le fils du grand Diego. En plus du Torino et du Zénith Saint-Pétersbourg, ça commence à faire beaucoup.

Alexander Sörloth, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya gidiyor.



Fransız ekip, Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.



📰 Sabah pic.twitter.com/jNKB0k7ZYM — mackolik (@mackolik) August 18, 2021