OM - Mercato : un goleador claque, 8 M€ dans les caisses ?

Mercredi soir, l'attention des fans de Liga s'est portée sur la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano. Mais quelques heures avant s'était disputé un match très important dans la lutte pour le maintien. Getafe (17e) accueillait Alméria (15e). Les visiteurs andalous se sont imposés 2-1 grâce à un doublé du Colombien Luis Suarez, prêté par l'OM début décembre. Et mine de rien, ces deux buts pourraient rapporter beaucoup d'argent au club phocéen !

En effet, le prêt de Suarez est assorti d'une option d'achat de 8 M€ qui s'activera automatiquement en cas de maintien d'Alméria. Bien sûr, celui-ci est encore loin d'être acquis puisque les Andalous n'ont que trois points d'avance sur la zone rouge. De la 19e à la 14e place, six équipes, dont deux historiques comme l'Espanyol et Valence, se tiennent en six points ce qui promet une lutte âpre jusqu'au bout. Pablo Longoria, qui a déboursé 8 M€ l'été dernier pour recruter Suarez, qui s'est avéré être un flop, va croiser les doigts pour que l'ancien de Grenade continue de faire trembler les filets...

TOMA AIRE

El colombiano Luis Suárez impulsa al Almería, anotando un doblete para superar por 2-1 al Getafe en duelo de necesitados. Con la victoria, el conjunto rojiblanco toma aire y suma puntos importantes para escapar de la zona del descenso. pic.twitter.com/Wnu1hd5WJu — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 26, 2023

