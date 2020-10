OM - Mercato : Thauvin a du soutien dans sa quête d'une prolongation

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Florian Thauvin, fondamental pour l'OM entre 2016 et 2019, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, pourrait partir libre en juin. Le club phocéen ne s'y est pas pris de la meilleure des façons avec lui et ses difficultés économiques actuelles le mettent dans une position délicate en vue des négociations. Récemment, l'Orléanais a expliqué être dans le flou, lui qui sort en plus d'un exercice 2019/20 quasiment blanc.

"Il a pratiquement porté l'attaque de l'OM sur ses épaules"

S'il hésite concernant l'orientation à donner à sa carrière, Florian Thauvin a dû entendre avec plaisir Mamadou Niang, cent buts sous le maillot de l'OM entre 2005 et 2010, parler de lui ce mercredi sur Téléfoot : "Ces dernières années, mis à part sa blessure l'an dernier, ça s'est mieux passé pour lui. C'est un joueur qui mérite tout ce qui lui arrive. Il a fait de grosses saisons, il a porté pratiquement l'attaque de l'OM sur ses épaules ces dernières années. C'est normal qu'il arrive à ce niveau".

Niang est d'autant mieux placé pour parler de Thauvin que, comme lui, il est parti à cause du laxisme de la direction en place, qui n'avait pas voulu lui accorder une augmentation après le titre de champion de France 2010 auquel il avait grandement contribué. Comme quoi, les années passent, les directions changent mais la politique sportive demeure toujours bancale à l'OM…