OM - Mercato : Thauvin dit adieu à une piste alléchante

Ce mercredi, la presse espagnole explique que l'Atlético Madrid suivrait avec attention la situation de Florian Thauvin. Ce qui portait à trois le nombre de grands clubs étrangers prêts à accueillir l'ailier de l'OM, en fin de contrat en juin. Car l'AC Milan et le FC Séville avaient fait acte de candidature, même si les Andalous auraient été refroidis par la reprise des négociations avec Marseille pour une prolongation.

Çalhanoglu devrait prolonger au Milan

Mais ce soir, on apprend que l'AC Milan ne serait plus chaud du tout pour recruter l'Orléanais, même à coût zéro. Les Rossoneri seraient plus proches d'une prolongation de leur ailier gauche turc Hakan Çalhanoglu, également libre en juin. Cet hiver, ce dernier était annoncé dans le viseur… de l'Atlético Madrid !

Le directeur sportif du Milan, Paolo Maldini, a bien avancé dans les négociations avec les représentants de Çalhanoglu, si bien que la presse italienne annonce qu'un accord est tout proche. Les Rossoneri sur le point de changer de cap, le FC Séville qui recule, l'Atlético Madrid qui ne le considère que comme un plan B… et si le mieux pour Florian Thauvin était de prolonger à l'OM ?