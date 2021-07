OM - Mercato : Thauvin revient sur son refus de prolonger

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Accueilli comme une rock star au Mexique, Florian Thauvin a droit à tous les honneurs, même celui de rater ses jongles lors de sa présentation. L’ailier profite de la belle réputation d’André-Pierre Gignac pour déchaîner les passions en attendant que le terrain rende son verdict. Au micro de Multimedios, il a justifié cette traversé de l’Atlantique et le fait qu’il n’ait pas prolongé à l’OM, pourtant son club de cœur.

"Je ne me sentais pas bien dans mon club"

« Je ne me sentais pas bien dans mon club (l’OM), dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé avec l’arrivée de mon fils, donc j’avais besoin de changement. J’ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils. »

« Nous parlions avec Milan depuis septembre (2020), j’ai reçu l’offre de Paolo Maldini en janvier, ensuite Marseille m’a fait une grosse proposition et j’en ai reçu de Lyon, de l’Atlético de Madrid. Ensuite, les Tigres sont arrivés et tout s’est décidé. »

Raphaël Nouet

Rédacteur