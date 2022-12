OM - Mercato : Thauvin vers un retour à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

En juin 2021, Florian Thauvin a quitté l’OM pour s’engagé chez les Tigres UANL, un club ou un certain André-Pierre Gignac a écrit sa légende. Cependant, l’ancien marseillais a rapidement été gêné par les pépins physiques. L’international Français a marqué 8 buts et il a délivré 5 passes décisives en 38 rencontres depuis son arrivée. Si les fortes chaleurs et l’altitude ont certainement perturbé le Champion du Monde 2018, Florian Thauvin pourrait quitter le Mexique d’après la presse locale.

Les dirigeants des Tigres ne seraient plus convaincus à l’idée de le conserver en 2023 selon les informations de Debate. Le nouveau coach argentin, Diego Cocca, ne serait pas contre le départ de l’ancien marseillais qui a le plus gros salaire de la Liga MX.

Un retour à l’OM ?

Debate explique que les dirigeants du club mexicain aimeraient prêter le joueur à l’OM pour qu’il puisse retrouver son niveau dans l'objectif qu’il revienne à son meilleur niveau pour soit le conserver ou soit le vendre. Cependant les supporteurs de l’OM n’ont pas oublié les propos très maladroits tenus par le joueur sur la ville de Marseille. Il serait très surprenant de revoir Florian Thauvin reporter le maillot olympien malgré son très bon passage à l’OM…