OM - Mercato : Thiago Almada (Velez) envoie un signal positif à Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le spécialiste transferts de la chaîne argentine TyC est formel : l'Olympique de Marseille prépare une offre pour Thiago Almada. Le prodige argentin figure sur les tablettes de Pablo Longoria depuis longtemps et le président phocéen avait voulu le recruter en janvier, lorsqu'il n'était encore que responsable du recrutement. Mais Velez Sarsfield réclamait 22 M€ et c'était alors trop pour les finances marseillaises.

Il a liké sur Instagram la victoire de l'OM à Reims

La situation aura-t-elle évolué favorablement cet été, alors que le huis clos imposé par la pandémie aura un peu plus creusé le déficit du club et qu'il n'y aura pas de manne liée à la Champions League la saison prochaine ? La chaîne TyC pense que oui. Et il semblerait que le principal intéressé, Thiago Almada, voit d'un bon œil un départ pour Marseille.

En effet, sur les réseaux sociaux, il s'est mis à suivre le club phocéen et a par exemple liké sa publication sur Instagram hier soir après la victoire à Reims (3-1). Bien sûr, cela ne garantie par un transfert à la fin de la saison mais si un joueur de Velez Sarsfield se met à suivre un club de Ligue 1, c'est forcément une belle indication de ses intentions…