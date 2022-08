OM - Mercato : transfert en vue pour un joueur totalement oublié de l'effectif ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cela fait un an et demi que Franco Tongya est arrivé à l'OM en provenance de la Juventus Turin mais le milieu offensif italien de 20 ans n'a encore jamais eu sa chance en équipe première. Ce deal, réalisé par Pablo Longoria avec l'un de ses anciens clubs et qui a envoyé Marley Aké chez la Vieille Dame, avait de toute évidence une autre ambition que sportive. D'ailleurs, l'expérience pourrait prendre fin dans les jours à venir.

Selon la chaîne transalpine DAZN, trois clubs de Serie B voudraient accueillir Tongya, Palerme, Bari et Frosinone. Mais ils voudraient un prêt alors que l'OM ne veut entendre parler que d'un transfert avec priorité pour le recruter en cas de revente. Pas certain que l'opération se concrétise mais, si c'était le cas, ce serait une rentrée d'argent bienvenue pour un Pablo Longoria à qui Frank McCourt a demandé de faire rentrer de l'argent dans les caisses.