OM - Mercato : triple coup de tonnerre pour Alexis Sanchez !

Le peuple marseillais a été tout retourné hier en voyant qu’Alexis Sanchez était de retour dans la cité phocéenne. Et pour cause : les supporters de l’OM ont vu ce passage comme une occasion pour lui de finaliser une prolongation de contrat qui se fait attendre depuis des semaines. Las, L’Équipe casse l’ambiance et assure que le Chilien est simplement venu récupérer ses chiens ! Aucun rendez-vous n’est d’ailleurs prévu avec l’OM, assurent les deux parties dans le quotidien sportif.

La Minute OM précise que les rumeurs d’un éventuel rapprochement entre Sanchez et l’OM, éventées hier dans la presse chilienne, sont fausses. Enfin, Fabrizio Romano a démonté la rumeur d’une signature de Sanchez à Nottingham Forest, pourtant annoncée par Ekrem Konur hier après-midi. « Il n'y a jamais eu de discussion ou de conversation avec Alexis Sánchez - aucune négociation n'a lieu à ce stade malgré les rumeurs. Forest reste concentré sur les accords entre Dean Henderson et Ismail Jakobs », a tweeté le spécialiste des transferts.

