OM - Mercato : Trossard révèle pourquoi il a snobé Marseille pour Arsenal

Arsenal a joué un vilain tour à l’OM ! Sur les tablettes des Olympiens, Leandro Trossard s’est engagé chez les Gunners en provenance de Brighton pour 23 millions d’euros et 8 en bonus de bonus. Alors qu’il avait donné son accord à Pablo Longoria pour rejoindre la cité phocéenne, le Belge a décidé de rester en Premier League au dernier moment. En conférence de presse, il est revenu sur son choix.

« Ils m’ont dit qu’ils m’aimaient vraiment en tant que joueur, que je conviendrais vraiment au système et à la façon dont ils veulent jouer. Cela m’aide d’être polyvalent et de pouvoir jouer à différents postes. Ils ont hâte de travailler avec moi et vice-versa. Je suis vraiment excité de travailler avec eux et je pense que Mikel est un excellent entraîneur. (…) Le club a tellement d’histoire et je veux faire partie de cette histoire. C’est pourquoi j’ai rejoint ce projet. Je suis vraiment excité d’être ici. », a-t-il expliqué dans des propos retranscris par Le Phocéen.