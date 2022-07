OM - Mercato : Tudor a obtenu une rallonge, le dossier Veretout pleinement relancé !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Une bouille entre Gerson et Igor Tudor a bel et bien eu lieu cette semaine à l’OM. « Il y a eu un désaccord mais ce n’est pas grand-chose, assure son père et agent, Marcao, dans L’Équipe. Il ne faut pas gonfler cette histoire ou en faire une polémique. Ce sont des choses du football, rien de plus. Ils apprennent à se connaître… »

Gerson a peut-être compris que Tudor jouissait de privilèges non accordés à Jorge Sampaoli. La Provence explique ainsi que les dirigeants marseillais avaient compris que l'aventure avec l’Argentin ne se prolongerait pas au-délà de juin 2023 et que ce départ aurait des répercussions sur le mercato.

Quand trois, voire quatre renforts seraient venus renforcer l'équipe de Sampaoli, l'OM de Tudor en compte déjà six et ce n'est pas fini ! « Il manque à cette équipe au minimum un piston gauche et un milieu de terrain défensif », glisse le quotidien régional. Cela tombe bien : Il Messagero annonce que Pablo Longoria a repris les discussions avec Jordan Veretout (AS Rome, 29 ans).