OM - Mercato : Tudor a tranché pour le remplaçant d'Harit

Pour combler la grave blessure d'Amine Harit, victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche lors de la victoire de l'OM face à l'AS Monaco (3-2), le 13 novembre dernier, et absent jusqu'à la fin de la saison, le club phocéen est à la recherche d'un renfort offensif cet hiver.

Tudor veut Malinovskyi

Selon les informations du journal L'Equipe, c'est le milieu offensif de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi, qui serait la priorité d'Igor Tudor et des dirigeants marseillais, qui envisageraient un prêt pour l'international ukrainien (51 sélections), à qui il ne reste plus que six mois de contrat. L'ailier gauche de l'Atalanta Bergame, Jérémie Boga, dont le nom a de nouveau été évoqué du côté de l'OM, n'entrerait lui pas dans les demandes d'Igor Tudor.

🗞️ « Payet de Noël » : la une de L'Équipe du samedi 24 décembre 2022



Lire l'édition : https://t.co/d974EZRORl pic.twitter.com/uHBNXN5b7b — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur