OM : Tudor en route pour Naples, son salaire a filtré !

Alors que Marcelino s'est engagé avec Villarreal jusqu'en 2026 ce lundi, Igor Tudor, son prédécesseur à l'OM, est tout proche de rejoindre Naples en remplacement de Rudi Garcia.

Une réunion entre le Croate et la direction du Napoli s'est tenu ce lundi et selon Nicolo Schira, Tudor a accepté les conditions proposées par Aurelio De Laurentiis. Il devrait s'engager jusqu'à la fin de la saison, pour 1,2 M€, avec une option pour une deuxième saison, avec un salaire de 2 M€.

