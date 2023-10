OM - Mercato : Tudor est en Turquie, coup de tonnerre pour son avenir !

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure cet été avec l'Olympique de Marseille, Igor Tudor est annoncé sur plusieurs bancs ces dernières semaines : Naples, la Lazio Rome et Besiktas. Le Croate a refusé de reprendre la Salernitana en début de semaine et il a rejoint la Turquie ce samedi.

Tout pourrait donc laisser à penser qu'il s'apprête à rejoindre Besiktas, mais d’après les informations de Fabrizio Romano ce n'est pas le cas. Le journaliste italien soutient que le Croate n'a jamais été en contact avec le club d'Istanbul, et qu'il se trouve en Turquie pour raisons personnelles.

⛔️🦅 Besiktas have never opened talks with Igor Tudor as new head coach — it was never concrete possibility despite links.



Tudor was today in Turkey for different reasons. pic.twitter.com/DsQ3wwPRY4