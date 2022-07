OM - Mercato : Tudor perd un titulaire sur blessure et pousse un attaquant dehors !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Les jours se suivent et se ressemblent vaguement à l’OM. Après avoir été corrigés deux fois en préparation, l’escouade d’Igor Tudor n’a pas rassuré hier contre le Betis Séville, même si elle a dû concéder le nul dans le money time suite à l’ouverture du score d’Arkadiusz Milik (1-1).

« Quand il ne reste qu'une minute, tu dois envoyer le ballon loin devant et le match est terminé, a soufflé le coach de l’OM dans L’Équipe. J'ai observé quelques fragments de ce que je veux voir. La route est encore longue. » La mauvaise nouvelle est surtout venue de la blessure de Pau Lopez (précaution ?), entré à la pause à la place d’un Ruben Blanco rassurant.

Bamba Dieng, lui, n’a pas joué et a bien compris qu’il était poussé dehors sur ce mercato. « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue (en 3-5-2 hier), puisque Dimitri Payet est aussi un deuxième attaquant, a ajouté le coach de l'OM. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois, cela arrive dans le football. » Pour Tudor, le Sénégalais occupe le dernier rang dans la hiérarchie offensive, après Luis Suarez, Payet, Milik et Cédric Bakambu.