OM - Mercato : Tudor prêts à perdre ses deux chouchous coup sur coup !

Le mercato hivernal de l’OM semble mal parti. Alors que les prix flambent pour les Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat, les nouvelles venues du Brésil ne sont pas bonnes non plus. Ayrton Lucas, prêté à Flamengo depuis le mois de mars dernier par le Spartak Moscou, vient de signer avec Flamengo pour une durée de 5 ans.

Son transfert est estimé à 7 millions d’euros. Autre arrière gauche ciblé par l’OM : Darko Lazovic. Le chouchou de Tudor à Vérone devrait bel et bien quitter l’Hellas en 2023 mais un club a déjà pris la pole pour l’accueillir dans ses installations : Monza.

Selon Nicolo Schira, la formation chère à Silvio Berlusconi a déjà entamé des pourparlers pour un prêt avec option d’achat. Bologne et le Torino restent à l’affût. S’il veut relancer cette piste en janvier, l’OM semble décroché.

