OM - Mercato : ulcéré, Villas-Boas a déjà de gros doutes sur l’une de ses recrues favorites

La dernière ligne droite du mercato ne restera pas dans les annales à l’OM. Sans véritable renfort aux postes d’avant-centre et de latéral droit, le club phocéen regarde les opportunités en jokers mais pourrait aussi décider de se ranger avant le prochain marché hivernal.

Cette inactivité lors des dernières heures du mercato a agacé André Villas-Boas. « Entre la perte de Bounar Sarr, non compensée pour l’instant, et cet avant-centre qui n’est jamais arrivé, AVB s’est vraiment montré agacé de ce bilan mitigé », assure L’Équipe dans son édition du jour.

Benedetto fait déjà douter Villas-Boas

Le quotidien sportif ajoute que le coach de l’OM commence à douter sérieusement du niveau de Dario Benedetto, un joueur qu’il pourtant fait des pieds et des mains pour recruter l’été dernier. « Même s’il s’attèle à défendre l’Argentin en public, le technicien portugais se montre de plus en plus circonspect en privé sur les performances de l’ancien de Boca Juniors », conclut le quotidien sportif. De là à relancer Valère Germain...