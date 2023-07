OM - Mercato : un accord est tombé pour Aubameyang, nouveau revirement pour Ndiaye ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

En mal de matchs et de buts à Chelsea depuis plusieurs mois, Pierre-Emerick Aubameyang fait l'objet d'un sérieux intérêt de la part de l'OM cet été. Et l'attaquant gabonais se rapprocherait du club phocéen puisque le journaliste italien, Fabrizio Romano, et RMC Sport ont conjointement annoncé ce lundi soir que le club phocéen et l'ancien joueur du FC Barcelone auraient trouvés un accord sur les bases d'un contrat de deux saisons, plus une année en option. Reste désormais aux dirigeants marseillais de s'entendre avec leurs homologues de Chelsea sur les bases d'un transfert. Mais les négociations avec les Blues ne s'annonceraient pas compliquées, d'après Fabrizio Romano.

Nouveau revirement encore possible pour Ndiaye ?

Concernant la piste menant à l'attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye, on a appris ce lundi que l'international sénégalais aurait finalement décidé de ne pas rejoindre la cité phocéenne cet été et de rester au sein du club anglais. Mais d'après le chroniqueur de RMC Sport, Daniel Riolo, Marseille ne serait pas définitivement mort dans ce dossier puisque deux nouvelles réunions seraient prévues prochainement entre l'OM et Sheffield United au sujet d'Iliman Ndiaye.

OM - L'oeil de Denis Balbir : « Aubameyang serait un excellent choix pour Marseille » https://t.co/b5IxKUUuqr — But_OM (@Butfc_OM) July 17, 2023

