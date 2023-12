OM - Mercato : un ancien chouchou de Longoria arrive en Europe mais…

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

“J’aimerais aller dans n’importe quel championnat top européen ; si je dois choisir, c’est la Premier League ou la Liga”. Thiago Almada joue au yo-yo avec le cœur des Marseillais. Attendu du côté du Vieux Port il y a trois ans, lorsqu'il évoluait encore dans son club formateur de Velez Sarsfield, l’Argentin aimerait rejoindre l’Europe cet hiver, après une expérience d'un an à Atlanta United. Mais l’appel du championnat anglais ou espagnol est plus fort que les chants des South Winners.

Almada veut jouer de l’autre côté de l’Atlantique

En MLS, Almada a confirmé les promesses que son début de carrière avait fait naître, inscrivant 11 buts et délivrant 16 passes décisives Mais après un an aux Etats-Unis, l'Argentin souhaite découvrir le football d'élite du Vieux Continent : “Je veux aller en Europe maintenant ! Oui, je veux y aller maintenant pendant le mercato d’hiver qui arrive”, a-t-il déclaré à ESPN. International argentin depuis 2022, Almada vaudrait aujourd'hui 27 M€. Les deux Manchester, Liverpool, Chelsea et Barcelone le suivraient, selon Ekrem Konur. Peu de chances, donc, de le voir porter la tunique phocéenne un jour...

💣💥 Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea and Barcelona could make a move for Atlanta United's 22-year-old Argentine player Thiago Almada in January. 🇦🇷 https://t.co/5T3GXF5LpL pic.twitter.com/YX7QNMAfNH — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 5, 2023

