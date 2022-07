OM - Mercato : un ancien de l'OL pour muscler le milieu de Tudor ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Toujours amoindri par le départ de Boubacar Kamara, le milieu de terrain de l'OM peine toujours à se refaire une santé et cherche un grand nom à poser aux côtés de Guendouzi et Rongier sur la feuille de match. Celui de Tanguy Ndombele a été évoqué à l'OM selon le journaliste anglais Jack Pitt Brook qui assure que le club Phocéen veut l'international français.

Un dossier difficile pour les Marseillais

"Concernant Tanguy Ndombélé , on m'a dit que l’OM le voulait, mais Marseille n'a pas d'argent. Je pense qu'il sera difficile de transférer Ndombele cet été (..) a déclaré le britannique chez Last Word On Spurs, consacré à Tottenham. L'OL n'avait pu glaner qu'un prêt de la part des Londoniens à la mi-saison dernière. Tottenham exigeait 60 millions d'euros pour l'ancien Gone. Un montant astronomique hors de portée de Pablo Longoria. Cepedant la tendance actuelle montre que les joueurs décident pour leur avenirdavantage que leur club et l'accord de Ndombele pourrait changer la donne si un séjour à Marseille l'intéresse.